Sardegna: 16 nuove assunzioni al comune di Quartu, per il sindaco "ossigeno per la pianta organica" (2)

- Per l'assunzione non è stato programmato un concorso, sia per evitare che i tempi si protraessero troppo, vista l'urgenza di procedere con le assunzioni, sia per scongiurare qualsiasi tipo di assembramento, assolutamente vietato in tempi di Coronavirus. Una parte del personale è stato assunto con il dispositivo della mobilità, e più precisamente 3 istruttori amministrativi contabili, 1 assistente sociale e 1 tecnico, mentre per altre 11 unità, ovvero 2 assistenti sociali, 1 amministrativo, 3 tecnici, 2 informatici e 3 contabili, si è ricorso alle graduatorie di altri Enti. Attualmente quindi il personale in servizio nel Comune di Quartu è pari a 292 unità a tempo indeterminato, cui vanno aggiunte altre 17 persone a tempo determinato. (segue) (Rsc)