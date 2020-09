Sardegna: 16 nuove assunzioni al comune di Quartu, per il sindaco "ossigeno per la pianta organica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver portato a compimento l'iter per l'assunzione di ben 16 figure professionali - aggiunge il sindaco Stefano Delunas -. L'avvio dell'attività negli uffici comunali, avvenuto in questi giorni, permette di portare ossigeno alla deficitaria pianta organica in servizio. I settori interessati sono diversi, proprio perché purtroppo il protrarsi dello stallo, anche a causa del blocco delle assunzioni imposto dallo Stato, ha comportato una situazione estremamente deficitaria, frenando inevitabilmente l'operatività dell'ente. Abbiamo quindi dato nuova linfa alla pianta organica comunale, anche per quanto riguarda l'età media, che si è ora sensibilmente abbassata. Pertanto l'auspicio è che questi giovani possano dare un contributo, non solo dal punto di vista numerico ma anche in termini di dinamismo, nella direzione di un potenziamento dei servizi e di una maggiore efficienza operativa del nostro Comune". (Rsc)