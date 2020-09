Bielorussia: Tikhanovskaja, consegnata all’Ue lista di personalità da mettere sotto sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tikhanovskaja, i rappresentanti dell'opposizione bielorussa hanno detto a Macron di essere pronti a un dialogo con le autorità russe e questa comunicazione è importante per loro. Il leader francese, ha osservato Tikhanovskaja, sostiene quest’approccio e si è detto pronto ad "aiutare in ogni modo possibile”. All'inizio di settembre, Tikhanovskaja ha detto che l'opposizione stava redigendo una "lista Taraikovsky", che include i rappresentanti del governo bielorusso e funzionari della sicurezza, per inviarla a Ue, Russia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti. L'elenco prende il nome da Aleksandr Taraikovsky, morto a Minsk durante una protesta del 10 agosto per protestare contro il risultato delle elezioni presidenziali svoltesi il giorno prima. (Rum)