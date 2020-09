Libano: due nuovi incendi scoppiati presso sede società elettrica e generatore a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due incendi di dimensioni significative sono scoppiati ieri nella capitale del Libano, Beirut. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Un rogo è scoppiato nella sede della società elettrica Edl nel quartiere di Mar Mikhail, mentre un altro ha interessato un generatore elettrico nel quartiere di Qureitem. Le cause di entrambi gli incendi non sono state rese note, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estinguerli poco dopo essere intervenuti. Il 15 settembre, un incendio d'origine sconosciuta è stato domato dai vigili del fuoco del Libano dopo essere scoppiato nel centro di Beirut, nella zona commerciale. L'incendio ha interessato un edificio in corso di realizzazione progettato dall'architetta iracheno-britannica Zaha Hadid. Ancor prima, il 10 settembre, un rogo era scoppiato nel porto di Beirut presso un deposito di olio e pneumatici, non distante dal luogo alla duplice esplosione del 4 agosto, sempre nel porto della capitale libanese. (Res)