Usa: Giro (FI), fra Trump e Biden dibattito caotico senza la battuta memorabile

- "Un dibattito caotico, pieno di interruzioni e privo della battuta memorabile. Trump troppo nervoso e Biden un po' imbambolato. In molti passaggi sembrava un confronto a tre con il moderatore costretto a bacchettare gli sfidanti che si insultavano". E' questo il commento del senatore di Forza Italia, Francesco Giro, in merito al dibattito televisivo andato in scena questa notte tra Donald Trump e Joe Biden per le presidenziali Usa del 2020. "I network statunitensi hanno già commentato che il dibattito sembrava 'un treno in corsa' (a runaway train) con il moderatore che cercava inutilmente di fermarlo alzando continuamente le mani. Al momento della domanda a Trump sulla sua (mancata) dichiarazione dei redditi - prosegue Giro - il duello si è spostato per un attimo fra il Presidente in carica e il moderatore Chris Wallace, con Biden che li guardava straniato senza essere minimamente in grado di approfittarne. Mentre, quando Trump subito dopo lo ha accusato di aver incassato soldi dalla Cina, Biden ha risposto incredibilmente e senza alcuna introduzione 'mio figlio si è comportato bene' una frase buttata lì così. Insomma un dibattito privo di contenuti, al netto di qualche slogan, peraltro non efficace, fra due persone che si sono presentate al primo confronto non in forma smagliante", conclude il senatore azzurro.(Com)