Tlc: Russia pronta a invitare Huawei a operare sul territorio, ma solo se trasferirà sua tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a invitare cinese Huawei a operare nel settore pubblico ma solo se la società cinese accetterà di trasferire le proprie apparecchiature tecnologiche. È quanto riferito dal direttore del dipartimento per la tecnologia radioelettronica del ministero dell'Industria russo, Vasilij Shpak, nel corso di un briefing con la stampa. "Sfortunatamente, non possiamo invitare i nostri partner, inclusa Huawei, a lanciare la produzione di tecnologia microelettronica in Russia, dal momento che è un settore che ancora non abbiamo sviluppato. Stiamo solo iniziando a organizzare questo processo. Quindi, potremmo cercare un compromesso in termini di mercato, ma siamo interessati solo se ci sarà un principio di reciprocità, se sono pronti a fornire alcune soluzioni e a trasferire le loro tecnologie ", ha detto Vasily Shpak. Secondo il funzionario russo, le parti non hanno ancora fatto molti progressi, ma mantengono comunque un interesse reciproco di dialogo. (Rum)