Libia: conclusi i colloqui militari e di sicurezza di Hurghada, accordo sullo scambio di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse a Hurghada le riunioni di sicurezza e i colloqui militari tra una delegazione dell'autoproclamato Esercito libico (Lna) e i rappresentanti del Governo di accordo nazionale (Gna). Gli incontri "dominati da uno spirito di responsabilità, trasparenza e fiducia reciproca", spiega la Missione di supporto delle Nazioni Unite (Unsmil), sono terminati con diverse raccomandazioni, tra cui "l'accelerazione dello svolgimento delle riunioni del Comitato militare congiunto 5 + 5 con riunioni dirette durante la prossima settimana" e "il rilascio immediato di tutti i detenuti senza condizioni o restrizioni". Le raccomandazioni, riferisce Unsmil includono l'adozione di misure urgenti per lo scambio di detenuti, arrestati a causa delle operazioni militari dei mesi scorsi, entro la fine del prossimo ottobre, formando comitati specializzati dalle parti interessate. Le parti interessate (5 esponenti dell'Lna e 5 del Gna) hanno inoltre raccomandato di porre fine alle campagne mediatiche e di incitamento all'odio, sostituendole con un discorso di tolleranza e riconciliazione e di rifiuto della violenza e del terrorismo; di accelerare l'apertura delle linee di trasporto aereo e terrestre per garantire la libertà di movimento dei cittadini tra tutte le città libiche; definire compiti e responsabilità delle Guardie degli impianti petroliferi e adottare misure per garantire la regolarità del processo di produzione ed esportazione di petrolio.(Lit)