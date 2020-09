Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Dadone, Azzolina e Bellanova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 30 settembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro del Lavoro – sulle iniziative a tutela dei lavoratori della Abramo Customer Care Spa, con particolare riguardo alla mancata applicazione della "clausola sociale" – (Torromino – FI). La ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a potenziare le competenze digitali dei lavoratori della pubblica amministrazione locale e decentrata (Fusacchia – Misto-Cd-Ri-+Europa). (segue) (Com)