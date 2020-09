Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Dadone, Azzolina e Bellanova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lucia Azzolina, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la copertura delle cattedre e il regolare svolgimento dell'attività didattica (Toccafondi – IV); sulle iniziative volte a coprire gli organici dei docenti mediante l'immissione in ruolo dei precari e a rinviare lo svolgimento del concorso straordinario per la scuola (Sasso – Lega); sulle modalità e i tempi di svolgimento del concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti precari (Vacca – M5s). La ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al superamento delle criticità emerse nel comparto ortofrutticolo (Incerti – PD); sulle iniziative volte ad adeguare il sistema agroalimentare italiano alle strategie del Green Deal europeo (Fornaro – LeU); sulle iniziative volte a riconsiderare l'opportunità di introdurre i voucher per le aziende del settore agricolo (Lollobrigida – Fd'I). (Com)