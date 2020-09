Roma: bancarotta fraudolenta aggravata dalla transnazionalità, sequestri per 700 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Roma - su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, che ha coordinato la complessiva attività investigativa delle Fiamme Gialle - per un valore complessivo di circa 700.000 euro nei confronti di 3 soggetti, indagati per reati fallimentari aggravati dalla transnazionalità. Le investigazioni hanno consentito di rilevare come i 3 indagati abbiano cagionato il dissesto di una società con sede nella capitale, poi trasferita a Genova qualche mese prima di essere dichiarata fallita, nel 2017, dal Tribunale di Roma con un passivo di 1,3 milioni di euro. (segue) (Rer)