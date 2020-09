Roma: bancarotta fraudolenta aggravata dalla transnazionalità, sequestri per 700 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sono state ricostruite numerose condotte distrattive poste in essere nei giorni immediatamente antecedenti il conferimento della società, a titolo di aumento di capitale, nella compagine patrimoniale di un’ulteriore società romana di intermediazione operante nel ramo assicurativo, anch’essa, a sua volta, successivamente fallita. In vista del conferimento, infatti, gli indagati hanno predisposto una serie di scritture private e atti di transazione fittizi con società italiane ed estere (con sede nel Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti) riconducibili all’amministratore di fatto della fallita, con il solo scopo di far sorgere debiti in capo a quest’ultima, nonché di azzerare i crediti vantati dalla stessa nei confronti di imprese che - attraverso lo schermo di “prestanomi” - sono risultate riferibili comunque al predetto dominus. (segue) (Rer)