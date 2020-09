Roma: bancarotta fraudolenta aggravata dalla transnazionalità, sequestri per 700 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere una molteplicità di condotte fraudolente in danno della società fallita che - privata di ogni autonoma capacità finanziaria e patrimoniale - è stata depauperata dei suoi beni materiali e immateriali attraverso: la cancellazione di crediti vantati nei confronti di società italiane; prelievi di denaro ingiustificati; cessioni a prezzi irrisori di software a favore di una società di diritto inglese; la creazione di posizioni debitorie per prestazioni in realtà mai eseguite; sistematiche evasioni di imposta negli anni dal 2011 al 2016. Inoltre, è stato accertato come l’amministratore di fatto della società decotta sia riuscito ad addebitare a quest’ultima i cospicui canoni di locazione e i lavori di manutenzione - per oltre 200.000 euro - di un immobile di pregio sito a Londra, ove lo stesso dimora abitualmente con la sua famiglia. (Rer)