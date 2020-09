Libia: rinviato a domani secondo round colloqui in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo round del dialogo libico, che si terrà a Bouznika, in Marocco, è stato rinviato a domani per motivi logistici. Fonti informate hanno confermato all’emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya" che non è stato possibile tenere i colloqui in tempo per l’assenza del ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita fuori dal Paese in missione ufficiale. Il consigliere per i media del presidente del parlamento libico ha negato che il presidente del parlamento di Tobruk (nell’est della Libia) Aguila Saleh si sia recato in Marocco per firmare l'accordo di Bouznika. Ciò avviene dopo che il presidente dell’Alto Consiglio di Stato (il “Senato” di Tripoli), Khaled al Mishri, ha annunciato che il governatore della Banca centrale della Libia sarebbe stato nominato dal parlamento, mentre il Consiglio di Stato avrebbe dovuto nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Il secondo round del dialogo politico libico di Bouznika dovrebbe portare a un accordo sulle "sette posizioni sovrane" sancite dall'articolo 15 dell'Accordo politico libico del 2015, ovvero sulla nomina del governatore della Banca centrale della Libia; del capo dell'Ufficio di revisione; del responsabile dell'Autorità di controllo amministrativo; del capo dell'Autorità per la lotta alla corruzione; capo e membri dell'Alta Commissione Elettorale Nazionale; capo della Corte suprema; del Procuratore generale. (Lit)