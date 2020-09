Coronavirus: app tracciamento italiana, tedesca e irlandese saranno collegate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le app di tracciamento contatti italiana, irlandese e tedesca, studiate per identificare con maggiore facilità i contatti di chi risulta positivo al coronavirus per eventualmente isolarli in attesa di un test, e così prevenire l'emergere di un focolaio di contagio, saranno prossimamente collegate, in modo da rendere più facile il viaggio tra i 3 Paesi. Lo riporta "The Irish Times". Le app dei 3 Paesi saranno le prime ad essere collegate poiché i sistemi che sfruttano per il loro funzionamento sono abbastanza simili, ma anche Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagnia, Lettonia e Paesi Bassi dovrebbero aggiungersi alla lista. Il collegamento delle app di tracciamento nazionali permetterà ai diversi sistemi di "parlare" tra di loro, in modo che i viaggiatori che si muovono tra i Paesi che hanno aderito al sistema possano utilizzare la propria app nazionale di tracciamento anche all'estero, potendo quindi essere allertati nel caso in cui una persona con cui sono venuti in contatto sia risultata essere positiva al virus, anche se questa persona utilizza una app differente.(Rel)