Libia: manifestazioni a Ouaddan contro il deterioramento delle condizioni di vita

- I residenti della città di Ouaddan hanno manifestato nel distretto di Al Jufra, nella parte settentrionale del Fezzan libico, per protestare contro le pessime condizioni di vita e le interruzioni della corrente che vanno avanti per il nono giorno consecutivo. I dimostranti denunciano anche la mancanza di rifornimenti di carburante, benzina, gasolio e gas da cucina, interruzioni dell'acqua e mancanza di liquidità finanziaria nelle banche. Secondo il sito web “Afrigatenews”, i manifestanti hanno bruciato pneumatici e fermato il traffico dei camion per alcune ore, esprimendo la loro rabbia per il deterioramento delle condizioni nelle zone di Al Jufra e nel sud della Libia in generale. I manifestanti hanno mostrato striscioni e cartelli chiedendo giustizia per tutte le regioni libiche, uguaglianza e punizioni per i responsabili delle cattive condizioni in tutte le parti del paese. (Lit)