Thailandia: coronavirus, governo proroga ulteriormente lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza proclamato in risposta alla pandemia di coronavirus, revocando però alcune delle restrizioni all’ingresso di turisti internazionali nel paese. La proroga decretata ieri, 29 settembre, è la sesta da quando lo stato di emergenza è stato proclamato nel paese, lo scorso 25 marzo. Il decreto sollecita i cittadini a rimanere in casa ed evitare assembramenti, ma ha scongiurato nel paese le chiusure generalizzate cui hanno fatto ricorso altri paesi colpiti dalla pandemia. La Thailandia ha bandito i voli commerciali internazionali lo scorso 4 aprile, ma a partire da domani, primo ottobre, alcuni gruppi di turisti e uomini d’affari che dispongono di un permesso d’ingresso speciale potranno far visita al paese, secondo una nota del ministero del Turismo thailandese. Una prima comitiva di 150 turisti provenienti da Guangzhou, in Cina, giungerà a Phuket con un volo charter il prossimo 8 ottobre. Altre due comitive, provenienti dalla Cina e dall’Europa, dovrebbero giungere nel paese il 26 ottobre e il primo novembre. Ad oggi il bilancio della pandemia in Thailandia è contenuto, con un totale di 3,559 contagi e 59 decessi; l’ultimo caso di trasmissione locale del virus risale alla metà del mese di agosto. (Fim)