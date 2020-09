Giappone: produzione industriale in aumento dell’1,7 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone ha registrato un incremento dell’1,7 per cento ad agosto, chiudendo il terzo mese consecutivo di graduale ripresa dagli effetti della pandemia di coronavirus. Il dato relativo ad agosto è assi più contenuto rispetto a quello del mese precedente, quando l’output industriale aveva agganciato un rimbalzo dell’8,7 per cento. La esportazioni di automobili, che hanno contribuito in maniera determinante alla ripresa della produzione, potrebbero tornare a calare nei prossimi mesi, a causa dell’aumento dei contagi nel corso del periodo invernale. La domanda dai principali partner commerciali del paese – in particolare la Cina – ha esibito un recupero dai minimi di inizio anno, quando l’emergenza sanitaria aveva costretto diversi governi a imporre un blocco delle attività economiche e commerciali. Secondo i dati pubblicati dal governo giapponese, prosegue invece il declino delle vendite al dettaglio, calate ad agosto per il sesto mese consecutivo a causa delle incertezze relative all’economia. (segue) (Git)