Usa: “Cnn” solleva dubbi sui futuri dibattiti presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wolf Blitzer, uno dei principali volti dell’emittente televisiva “Cnn”, tra i media più critici nei confronti del presidente Usa Donald Trump, ha dichiarato che il caos che ha caratterizzato il dibattito tra i candidati alla presidenza Usa di ieri, 29 settembre, “solleva molte domande” in merito ai futuri dibattiti in programma in vista delle elezioni del 4 novembre. “E’ chiaro che questo è stati il dibattito presidenziale più caotico cui io abbia mai assistito. Il più caotico in assoluto. Solleverà certamente molte domande in merito al futuro dei dibattiti presidenziali tra questi due candidati”. Il dibattito di ieri tra Trump e il candidato democratico alla presidenza Usa, Joe Biden, è stato caratterizzato da ripetuti attacchi personali e interruzioni, e preceduto per settimane dai dubbi del Partito democratico in merito all’opportunità di accettare il confronto diretto tra i due avversari: dubbi che i conservatori e lo stesso Trump hanno bollato come un sintomo del timore dei Democratici di affidare a Biden un evento pubblico di alto profilo. Secondo Blitzer, Biden ha dato una prova di forza superiore alle attese durante il dibattito di ieri; tuttavia, il giornalista di orientamento progressista ha aggiunto che non sarebbe sorpreso se “questo fosse l’ultimo dibattito presidenziali tra il presidente degli Stati Uniti e l’ex vicepresidente”. (Nys)