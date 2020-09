Corea del Sud: coronavirus, nuova impennata dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 113 casi di contagio da coronavirus nell’arco delle scorse 24 ore, un aumento significativo dopo gli appena 34 di ieri, che avevano segnato il bilancio giornaliero migliore dall’inizio di agosto. Ben 93 dei nuovi casi confermati sono stati trasmessi a livello locale, per la maggior parte nell’area di Seul. Il governo resta in stato di allerta in vista delle festività di questa settimana, che rischiano di causare l’emersione di nuovi focolai di infezione. Il totale dei contagi registrati nel paese dall’inizio della pandemia è aumentato a 23.699, e i decessi a 407. Le autorità del paese hanno sollecitato i cittadini del paese a trascorrere a casa le festività del Chuseok, la festa del raccolto autunnale. Dal 9 all’11 ottobre prossimi cadrà nel paese un’altra festività, la giornata dell’Hangeul , che celebra l’adozione dell’alfabeto coreano. Anche per quei giorni il governo ha stabilito una serie di misure di prevenzione rafforzate. (segue) (Git)