Corea del Sud: coronavirus, nuova impennata dei contagi (2)

- Il governo della Corea del Sud ha sancito la chiusura dei locali notturni al di fuori dell’area metropolitana di Seul per almeno una settimana, come parte delle rinnovate misure di distanziamento sociale tese a contenere la pandemia di coronavirus in vista della festività di Chuseok. Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha annunciato la misura precauzionale oggi, 25 settembre, ed ha aggiunto che protocolli di prevenzione più rigidi verranno applicati a ristoranti, parchi giochi, cinema e altri luoghi di intrattenimento nell’area della capitale. A partire da mercoledì, 30 settembre, la Corea del Sud festeggerà per cinque giorni la festività del raccolto autunnale (Chuseok) e la Giornata nazionale della fondazione (3 ottobre), un periodo che solitamente coincide con un forte aumento degli spostamenti interni al paese. Chung ha dichiarato che la prossima settimana segnerà un momento cruciale negli sforzi di contenimento della pandemia in Corea del Sud. (segue) (Git)