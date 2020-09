Giappone-Russia: Suga e Putin ribadiscono impegno per un trattato di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio la Russia ha proposto al Giappone di accantonare il tema della giurisdizione legale sulle isole Curili Meridionali, per agevolare il progresso dei negoziati e giungere così ad una soluzione dell’annosa disputa territoriale tra i due paesi. Lo hanno riferito fonti diplomatiche vicine ai due governi. Nelle intenzioni di Mosca, la proposta costituirebbe un compromesso teso a consentire le attività economiche congiunte presso le isole contese, e dunque la progressiva edificazione di un clima di fiducia necessaria alla futura normalizzazione delle relazioni bilaterali. Tokyo, però, non ha mai riconosciuto l’annessione delle isole da parte della Russia, avvenuta alla fine della Seconda guerra mondiale, e punta ancora ad ottenere una restituzione almeno parziale dell’arcipelago. Non è chiaro, al momento, se Tokyo sia disponibile o meno a discutere la proposta avanzata dal governo russo, che è simile per natura a quella che nel 1998 ha consentito la firma di un accordo di pesca bilaterale nelle acque tra le isole contese e l’Hokkaido. A dispetto dell’accordo in questione, le autorità russe hanno effettuato in più occasioni ispezioni e sequestri di pescherecci giapponesi. (segue) (Git)