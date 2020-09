Giappone-Russia: Suga e Putin ribadiscono impegno per un trattato di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha ribadito la propria rivendicazione sulle isole Curili Meridionali nell’ultima edizione del Libro blu della diplomazia, pubblicato lo scorso 19 maggio, dal ministero degli Esteri di quel paese. Le isole, occupate dalla Russia al termine della Seconda guerra mondiale, sono oggetto di una disputa che ha impedito a Tokyo e Mosca la formale normalizzazione delle relazioni diplomatica dal Secondo dopoguerra ad oggi. L’edizione 2020 del Libro Blu fa riferimento anche alle dispute di carattere storico e territoriale con la Corea del Sud, e alle tensioni causate dai test balistici della Corea del Nord. Per quanto riguarda le Curili meridionali, il rapporto annuale descrive le isole come “soggette a sovranità giapponese”, ed esprime “la più grande preoccupazione” per le difficoltà nell’individuare una soluzione condivisa alla disputa con la Russia, nonostante l’attivismo diplomatico intrapreso dal governo del premier Shinzo Abe negli ultimi anni. (segue) (Git)