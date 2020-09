Giappone-Russia: Suga e Putin ribadiscono impegno per un trattato di pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier giapponese, Shinzo Abe, ha tenuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin lo scorso agosto, dopo l’annuncio delle proprie dimissioni da capo del governo, e ha confermato l'intenzione di Tokyo di portare avanti il dialogo con Mosca per risolvere la questione sulle Isole Curili e concludere un trattato di pace tra i due paesi. Il Giappone rivendica le isole di Kunashiri, Shikotan, Itorofu e Habomai, attualmente in possesso della Federazione Russa, citando il Trattato bilaterale sul commercio e le frontiere del 1855. Tokyo ritiene il ritorno delle isole sotto il proprio controllo una condizione necessaria per la conclusione di un trattato di pace con la Federazione Russa, finora mai firmato dalla fine della Seconda guerra mondiale. Venerdì, subito dopo l'annuncio delle dimissioni di Abe, il Cremlino ha auspicato continuità nello sviluppo delle relazioni bilaterali. "Ci auguriamo che il suo successore segua ugualmente il percorso verso un ulteriore sviluppo delle relazioni russo-giapponesi", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. (Git)