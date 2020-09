Brasile: ministro Energia afferma che la capitalizzazione di Eletrobras è una priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La privatizzazione di Eletrobras, insieme a quella delle Poste (Correios) è stata indicata come assoluta priorità da parte del governo. L'idea del governo era di privatizzare la società entro la fine dell'anno, ma non è stata ancora creata una commissione parlamentare speciale in cui la proposta deve essere autorizzata prima di passare all'esame delle camere. Ieri, 29 settembre, intervistato da "G1", anche sottosegretario al Programma di partnership e investimento (Ppi) del ministero dell'Economia, Martha Seillier, ha affermato che la vendita di società statali rimane una "priorità" e che il desiderio del governo è che la compagnia energetica statale Eletrobras sia la prima grande privatizzazione dell'amministrazione Bolsonaro. (segue) (Brb)