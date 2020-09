Nadef: fonti Mef, rapporto deficit-Pil al 10,8 per cento ma in calo al 7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze, c'è accordo unitario con forte intesa politica in vista dell'inizio dell'esame della Nadef al Consiglio dei ministri di domani. Il rapporto deficit/Pil è stimato al 10,8 per cento nel 2020, ma scenderà al 7 per cento programmatico nel 2021 con un'espansione di 1,3 punti rispetto al tendenziale, poi al 4,7 per cento programmatico nel 2022 e al 3 per cento programmatico nel 2023. Il Pil è atteso al -9 per cento nel 2020, con un rimbalzo al +6 per cento nel 2021. Il rapporto debito/Pil è stimato al 158 per cento nel 2020, in discesa già nel 2021 e per il prossimo triennio. E' attesa una forte ripresa degli investimenti pubblici anche grazie al Recovery Fund. (Rin)