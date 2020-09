Coronavirus: Fauci, siamo in ritardo perché ci basavamo su modello influenzale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non erano preparati alla mortale pandemia di coronavirus perché il loro piano pandemico si basava su un modello influenzale, ha detto il dottor Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Siamo stati colpiti in modo certamente in modo sproporzionato", ha detto Fauci. "Questo ti fa capire che la preparazione si basava in verità su un modello influenzale", ha detto Fauci, aggiungendo che gli esperti di salute pubblica erano pronti a combattere un virus che si diffondeva soprattutto quando le persone avevano già i sintomi. "Quindi quello che è successo è che quando questo focolaio si è evoluto, c'erano così tante cose che non abbiamo capito appieno. E ci sono stati alcuni passi falsi all'inizio", ha detto. All'inizio della pandemia, Fauci ha sostenuto che il nuovo coronavirus si diffondeva per lo più da persone con sintomi.(Nys)