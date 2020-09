Usa: Trump e Biden si scontrano nel primo dibattito tra candidati alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il candidato democratico alla presidenza Usa, Joe Biden, si sono affrontati ieri, 29 settembre, in occasione del primo dei dibattiti programmati tra i candidati alla Casa Bianca, in vista delle elezioni del prossimo 3 novembre. Il dibattito, che si è tenuto a Cleveland, in Ohio, è durato in tutto 90 minuti, ed è stato caratterizzato da durissimi attacchi personali e ripetute interruzioni. Trump ha dominato la prima parte del dibattito, tentando di presentare l’ex vicepresidente Biden come la maschera di un Partito che ha abbracciato la “medicina socialista”. L’ex vicepresidente Usa ha però replicato colpo su colpo, incalzando il presidente in merito alla gestione della pandemia, a suo dire fallimentare, alle profonde divisioni sociali e politiche culminate nelle proteste e nei saccheggi degli ultimi mesi, e da ultimo – in merito alle recentissime rivelazioni del quotidiano “New York Times” riguardo le dichiarazioni dei redditi del presidente. Trump, notoriamente a proprio agio sul palcoscenico, necessitava di una solida prestazione per colmare almeno in parte lo svantaggio ancora attribuitogli dalla maggior parte dei sondaggi rispetto al suo avversario democratico. Biden, invece, ha tentato di cancellare l’immagine di scarsa lucidità causata da alcune sue recenti apparizioni pubbliche, fronteggiando un avversario imprevedibile in un contesto di grave crisi sociopolitica ed economica. (segue) (Nys)