Usa: Trump e Biden si scontrano nel primo dibattito tra candidati alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi minuti del dibattito, Trump ha tentato di imporsi su Biden e sul moderatore del dibattito, il giornalista Chris Wallace, che lo interrogava in merito alla promessa mancata di realizzare un sistema sanitario alternativo al cosiddetto “Obamacare”. Biden è parso in difficoltà sul fronte delle nomine alla Corte Suprema, faticando a spiegare la sua riluttanza a presentare una lista di nomine per l’Alta Corte dovuta, secondo i suoi avversari, ad una scomoda dipendenza politica dall’ala ultra-progressista del partito. Biden ha anche esitato in merito al piano, sostenuto da diversi esponenti del suo partito, di “riempire le corti”, ovvero alterare l’assetto giudiziario del paese e i suoi orientamenti politici tramite la nomina un maggior numero di giudici, anche alla Corte Suprema. (segue) (Nys)