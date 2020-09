Usa: Trump e Biden si scontrano nel primo dibattito tra candidati alla Casa Bianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno tra i temi centrali del primo dibattito tra i due candidati alla presidenza è stata la gestione della pandemia di coronavirus. Trump e Biden hanno presentato due approcci differenti alla crisi: il primo, che si è trovato a gestire direttamente l’emergenza, ha dapprima tentato di sminuirne la portata, sollecitando il riavvio dell’economia reale; Biden, così come gli esponenti del suo partito, accusano il presidente di non aver risposto in maniera adeguata sul piano sanitario, e di aver trasmesso all’opinione pubblica statunitense messaggi pericolosamente fuorvianti, ad esempio tramite il rifiuto di indossare la mascherina e l’organizzazione di comizi ed eventi pubblici in contrasto con gli inviti al distanziamento sociale. Nelle ultime settimane, però, i ruoli sembrano essersi in parte invertiti: Trump anticipa da settimane l’imminente adozione di un vaccino contro il coronavirus; i Democratici, che per mesi hanno accusato Trump di non dare fiducia alla scienza medica e di non agire con la necessaria urgenza, sollecitano ora cautela, ed esprimono dubbi in merito all’introduzione di un vaccino, che a loro dire costituisce una affrettata mossa elettorale del presidente. Durante il dibattito, Trump ha difeso gli eventi organizzati dalla sua campagna elettorale, affermando che “non hanno causato alcuna conseguenza avversa”; ed ha accusato di ipocrisia i Democratici, per aver predicato il distanziamento sociale in occasione dei suoi comizi, ma non delle proteste di massa che interessano da mesi le principali città statunitensi. (segue) (Nys)