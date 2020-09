Usa: Trump e Biden si scontrano nel primo dibattito tra candidati alla Casa Bianca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’intero dibattito, Biden si è attenuto ad una linea di fondo: presentare l’inquilino della Casa Bianca come un mentitore seriale, cui non è possibile concedere alcuna fiducia. “Noi siamo favorevoli a un vaccino, ma non non mi fido affatto di quest’uomo, e so che non vi fidate nemmeno voi”, ha detto Biden fissando le telecamere. Il candidato democratico si è presentato al dibattito di ieri forte delle rivelazioni di stampa in merito alle dichiarazioni dei redditi di Trump, pubblicate a sorpresa poche ore prima dell’evento. “Mostraci i documenti”, ha dichiarato Biden, accusando il presidente di aver pagato per anni contributi federali irrisori, e di aver dunque mentito in merito al presunto successo delle sue attività imprenditoriali. Trump ha replicato con le medesime argomentazioni espresse in più occasioni nel corso del suo mandato quadriennale: “Non voglio pagare le tasse. Come qualsiasi altro uomo d’affari, esclusi gli idioti, faccio uso dei margini consentitimi dalla legge”, ha detto il presidente. Biden ha replicato promettendo di abrogare le modifiche al Codice fiscale approvate dall’amministrazione Trump nel 2017, che introducono una serie di agevolazioni anche per le aziende e i redditi medio-alti. (segue) (Nys)