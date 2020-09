Usa: Trump e Biden si scontrano nel primo dibattito tra candidati alla Casa Bianca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scontro particolarmente acceso tra i due candidati ha riguardato il sostegno alla comunità afroamericana. Biden, che come tutti i candidati democratici gode del consenso della maggior parte dell’elettorato afroamericano, ha presentato Trump come un politico intento ad alimentare le divisioni, e dominato da pregiudizi e discriminazioni. Il Democratico ha rievocato la manifestazione di Charlottesville del 2017, organizzata da gruppi di estrema destra e culminata nell’uccisione di una contro-manifestante, ed è tornato ad accusare il presidente di non aver mai condannato davvero tale evento. Trump ha replicato rievocando il passato politico di Biden, incluso il suo sostegno alla riforma del Codice penale del 1994, che ha introdotto una serie di nuovi reati federali, esteso il ricorso alla pena di morte e causato un sensibile aumento della popolazione carceraria afroamericana. Trump ha anche ricordato una infelice uscita pronunciata da Biden lo scorso maggio, quando nel corso di una intervista radiofonica ha affermato che gli afroamericani che sostengono Trump “non sono neri”. Quello di ieri è il primo di tre dibattiti presidenziali: i prossimi due si terranno il 15 e 22 ottobre prossimi, rispettivamente a Miami (Florida) e Nashville (Tennessee); il 7 ottobre si terrà invece l’unico dibattito televisivo tra i candidati alla vicepresidenza Usa. (Nys)