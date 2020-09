Corea del Nord-Giappone: Pyongyang, tema rapimenti di Stato “completamente risolto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Corea del Nord ha ribadito oggi, 30 settembre, la posizione secondo cui la questione dei cittadini giapponesi vittime dei rapimenti di Stato di Pyongyang è stata "completamente risolta". Il Nord ha risposto indirettamente al primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, che in occasione della sua elezione, lo scorso 16 settembre, si è detto determinato a risolvere la questione, portando a termine il lavoro intrapreso dal suo predecessore Shinzo Abe. "Il tema dei rapimenti è stato completamente risolto con sincerità e impegno", ha affermato tramite una nota un funzionario del ministero degli Esteri nordcoreano. La Corea dle Nord ha rapito, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, un numero ancora imprecisato di cittadini giapponesi. La lista ufficiale di Tokyo conta in tutto 17 persone, cinque delle quali sono state rimpatriate dal Nord nel 2002. Le autorità giapponesi sospettano però che il numero effettivo dei rapimenti sia assai superiore. Nel 2014 i due paesi hanno raggiunto un accordo di principio a Stoccolma per negoziare una soluzione alla controversia: Tokyo ha rilassato il suo regime sanzionatorio, in cambio della promessa di una indagine su vasta scala da parte delle autorità nordcoreane. Da allora, però, il Nord ha ripetutamente prorogato la divulgazione dell'esito delle indagini, ed ha sospeso queste ultime nel febbraio 2016, dopo che il Giappone ha reagito a nuovi test balistici e nucleari inasprendo il proprio regime sanzionatorio.