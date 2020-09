Corea del Nord-Giappone: Pyongyang, tema rapimenti di Stato “completamente risolto” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Go Ito, docente di relazioni internazionali presso la Meiji University consultato da “Kyodo”, Suga è “un politico moto orientato alla sfera domestica e concentrato sulla rivitalizzazione delle economie regionali, che probabilmente si affiderà al suo ministro degli Esteri per promuovere la diplomazia giapponese nel prossimo futuro”. E’ anche improbabile che Suga compia azioni provocatorie nei confronti dei principali vicini asiatici, come l’annuale visita al santuario shintoista Yasukuni di Tokyo, dedicato alle vittime di guerra giapponesi e ritenuto da Cina e Corea del Sud un simbolo del passato militarismo del Giappone. Nella sua veste di segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo Abe, Suga ha effettuato una sola visita ufficiale a Washington, protrattasi per tre giorni lo scorso maggio. In quell’occasione, Suga ha incontrato il vicepresidente Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo, e discusso principalmente gli sforzi di denuclearizzazione della Corea del Nord. Suga ha anche visitato Guam nel 2015, per discutere i piani di trasferimento su quel territorio di parte delle truppe Usa in Giappone. Secondo Ito, nel medio termine Suga potrebbe assumere iniziative come lo sblocco dell’assistenza tecnologica giapponese a paesi terzi in aree come la prevenzione e la gestione dei disastri, che sarebbe anche funzionale alla promozione dell’export nazionale. (Git)