Ue: Michel, fra temi Consiglio europeo vi saranno Bielorussia, caso Navalnyj e Nagorno-Karabakh

- La Bielorussia, l'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, l'escalation degli scontri nel Nagorno-Karabakh, le tensioni nel Mediterraneo orientale: questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel Consiglio europeo dell'1-2 ottobre, come emerge dalla missiva inviata ai leader europei da Charles Michel. Il presidente del Consiglio Ue ha spiegato come la riunione di Bruxelles inizierà giovedì "con il tradizionale scambio di opinioni con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli". "Utilizzeremo quindi la nostra prima sessione di lavoro per un dibattito sulle relazioni Ue-Cina", ha spiegato Michel, a seguito dell'incontro in videoconferenza tenutosi il 14 settembre scorso. "Vogliamo lavorare con la Cina per affrontare le principali sfide globali come la pandemia di Covid-19 e il cambiamento climatico. Vogliamo inoltre insistere su una relazione economica più equilibrata e reciproca, garantendo parità di condizioni. E continueremo a promuovere i nostri valori e standard", ha scritto Michel. (segue) (Beb)