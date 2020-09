Brasile: ministro Energia afferma che la capitalizzazione di Eletrobras è una priorità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quasi due anni il governo di Jair Bolsonaro non ha concluso alcuna privatizzazione o liquidazione di società pubblica controllata direttamente dalla federazione. Rinvii e sospensioni sono in gran parte conseguenza dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia e sulla strutturazione delle aste, tuttavia riflettono anche le difficoltà incontrate dal ministero dell'Economia, retto da Paulo Guedes, nel portare avanti la sua agenda liberale. Sotto l'impulso di Guedes, il governo del Brasile aveva disegnato un piano di privatizzazioni delle imprese statali di ampio respiro, tra cui 17 società statali, oltre a modelli di concessione, locazione e altri partenariati in diverse aree come i trasporti, la difesa, il petrolio e il gas, l'energia, l'estrazione mineraria e persino i parchi nazionali e le foreste. Tuttavia finora quest'anno solo 4 dei progetti Ppi sono conclusi. La concessione per un'autostrada, le aste per due terminal nel porto di Santos (San Paolo) e il rinnovo di una concessione ferroviaria.La delusione per la lentezza dell'agenda delle privatizzazioni è stata anche la giustificazione presentata dagli imprenditori Salim Mattar e Paulo Uebel per aver lasciato ad agosto la carica di, rispettivamente sottosegretario alle privatizzazioni e alla sburocratizzazione del ministero dell'Economia. Con le loro dimissioni è salito a sette il numero dei funzionari voluti da Guedes per portare avanti l'ambizioso piano di riforme in chiave neoliberale e che hanno rinunciato all'incarico. In precedenza avevano lasciato i propri incarichi il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Marcos Cintra, il sottosegretario alle finanze, Caio Megale, il sottosegretario al tesoro, Mansueto Almeida e i presidenti delle banche statali Banco do Brasil, Rubem Novaes e Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale, Bndes, Joaquim Levy. (Brb)