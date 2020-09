Usa: il giudice Ginsburg sepolta nel cimitero nazionale di Arlington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Ruth Bader Ginsburg, scomparsa la settimana scorsa, è stata sepolta oggi al cimitero nazionale di Arlington, in Virginia. È stata sepolta accanto a suo marito, Martin, morto nel 2010, secondo quanto riportato da "Fox News". La sepoltura è avvenuta durante una cerimonia privata. Ginsburg è passata alla storia venerdì come la prima donna a ricevere un servizio funebre nel Campidoglio, un evento che sottolinea la sua eredità di pioniera dei diritti e delle questioni femminili durante il suo periodo di servizio alla più alta corte della nazione. Ginsburg è stata solo la seconda donna a servire nella Corte Suprema ed è stata la prima persona ebrea e il secondo giudice a essere deposto in Campidoglio, dove membri del Congresso, funzionari militari, amici e familiari hanno reso omaggio a Ginsburg. (Nys)