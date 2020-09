Usa: Mueller respinge le critiche dell'ex assistente Weissmann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere speciale della Casa Bianca, Robert Mueller, ha rilasciato una rara dichiarazione in cui respinge le critiche dopo che un ex assistente ha sostenuto in un libro che gli investigatori avrebbero potuto fare di più nella loro indagine sul presidente Donald Trump. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Andrew Weissmann, uno dei principali procuratori del team di Mueller che indaga sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, ha pubblicato martedì un libro intitolato "Where Laws Ends" (Dove finisce la legge) che sostiene che il gruppo non è riuscito a indagare a fondo sui legami finanziari di Trump e che avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente di ritenere che egli abbia ostacolato la giustizia. "Non è sorprendente che i membri dell'Ufficio del Consiglio Speciale non sempre siano d'accordo, ma è deludente sentire critiche alla nostra squadra basate su informazioni incomplete", ha detto Mueller, che non ha citato esplicitamente il libro di Weissmann, anche se sembra affrontare le rivendicazioni centrali contenute nel testo. (Nys)