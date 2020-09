Usa: sondaggio Abc, Biden in vantaggio di 9 punti su Trump in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un vantaggio di 9 punti sul presidente Donald Trump in della Pennsylvania, secondo un sondaggio della "Washington Post" e di "Abc News" pubblicato prima del dibattito presidenziale di stasera. Il sondaggio mostra il presidente con il 45 per cento di sostegno rispetto al 54 per cento di Biden tra i probabili elettori intervistati, un notevole vantaggio per il candidato democratico in uno Stato che Trump ha vinto nel 2016 di meno di un singolo punto percentuale. Il sondaggio arriva a cinque settimane dal giorno delle elezioni, e ore prima che i due candidati si incontrino per la prima volta in un dibattito. Il sondaggio mostra che l'ex vicepresidente ha recuperato su Trump tra gli elettori chiave, compresi gli operai, anche se Trump mantiene un vantaggio di 17 punti tra gli elettori bianchi senza una laurea, una popolazione che rappresenta quasi la metà degli elettori della Pennsylvania. Il sostegno di Biden tra i laureati bianchi e gli elettori non bianchi è invece simile a quello di Hillary Clinton quattro anni fa.(Nys)