Ambiente: Cipe, ok a modifica delibera per mitigazione rischio idrogeologico

- Nella seduta odierna il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), ha approvato la modifica della delibera n. 64 del 2019 concernente misure per salvaguardare le risorse e accelerare e gli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela della risorsa ambientale. Lo riferisce una nota del Cipe che è stato oggi presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. (Com)