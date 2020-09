Ue: Michel, fra temi Consiglio europeo vi saranno Bielorussia, caso Navalnyj e Nagorno-Karabakh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue può essere forte sulla scena internazionale solo se dispone di una base economica resiliente e innovativa. Il Covid-19 ha indubbiamente rivelato alcune delle debolezze dell'Ue, ma credo che dovremmo trasformarla in un'opportunità, valutando insieme criticamente come rendere l'Ue più resiliente. Fondamentalmente, vorrei che discutessimo su come migliorare al meglio l'autonomia strategica dell'Ue insieme a un'economia di mercato sociale aperta e competitiva. In questo contesto, venerdì mattina avremo una discussione approfondita sullo sblocco del pieno potenziale del mercato unico, sullo sviluppo di un'ambiziosa politica industriale e sullo sfruttamento delle opportunità offerte dagli ultimi sviluppi digitali. L'eccezionale pacchetto per la ripresa, adottato a luglio, aiuterà a trasformare le nostre economie e, insieme alle transizioni verdi e digitali, ci sosterrà nel raggiungimento di queste ambizioni", ha concluso Michel, aggiungendo che al termine della riunione ci sarà "un breve aggiornamento sui negoziati con il Regno Unito". (Beb)