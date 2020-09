Infrastrutture: Cipe, udite oggi una serie di informative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha udito una serie di informative in materia di infrastrutture. Lo riferisce una nota del Cipe presieduto oggi dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Una prima informativa concernente lo stato di avanzamento dei decreti interministeriali di aggiornamento del periodo concessorio delle convenzioni autostradali delle seguenti concessioni, che sono stati firmati e inviati alla Corte dei conti per la registrazione: Autostrada Brescia-Padova Spa; Società autostrada Ligure Toscana (Salt) Spa tronco Autocisa, La Spezia-Parma e Autostrada dei Fiori tronco A6 Torino-Savona Spa. La seconda, relativa all’iter di aggiornamento del periodo concessorio delle convenzioni autostradali e meccanismi di calcolo; il Mit ha chiesto una versione aggiornata dei piani economico finanziari alle società di gestione, per presentarli al Cipe dopo istruttoria, alla luce delle novità normative e regolatorie e del contenzioso pendente. Tra le società figura Aspi il cui Pef è stato trasmesso all’autorità di regolazione dei trasporti per il parere di competenza, e le cui valutazioni saranno assunte a riferimento per gli aggiornamenti delle restanti società. (segue) (Com)