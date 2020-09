Usa: il comitato elettorale di Biden accusa Facebook di non contrastare la disinformazione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato Facebook alla vigilia del primo dibattito presidenziale ad agire contro la disinformazione messa in atto dal presidente in carica, Donald Trump. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il rifiuto di Facebook di rimuovere alcuni post di Trump accusati di diffondere fake news ha reso l'azienda il "principale propagatore di disinformazione della nazione sul processo di voto", ha scritto Jen O'Malley Dillion, responsabile della campagna di Biden, in una nota. Nelle ultime settimane, Trump e la sua campagna elettorale hanno pubblicato affermazioni false o infondate sull'integrità delle elezioni di novembre. Nella maggior parte dei casi, invece di eliminare queste false affermazioni, Facebook ha messo su di esse un'etichetta che rimanda a informazioni autorevoli. Una strategia simile è utilizzata da Twitter. Nella sua lettera, indirizzata all'amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg, O'Malley Dillion ha indicato in particolare un video del figlio del Presidente, Donald Trump Jr., accusandolo di inquinare il processo elettorale. n risposta, il portavoce di Facebook, Andy Stone ha dichiarato: "Abbiamo delle regole per proteggere l'integrità delle elezioni e la libera espressione, e continueremo ad applicarle in modo imparziale". (Nys)