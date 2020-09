Brasile: Bolsonaro si dice aperto a suggerimenti per avviare la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che il governo è aperto ai suggerimenti dell'opposizione in merito alle misure da adottare per rilanciare l'economia e affrontare i problemi sociali. Lo stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19 termina il 31 dicembre, così come il pagamento dei bonus stanziati in favore dei cittadini più vulnerabili. "Il mio governo cerca di anticipare i gravi problemi sociali che potrebbero sorgere nel 2021, nel caso non si riesca a trovare una soluzione per questa massa di cittadini che rischia o ha già perso tutto. La responsabilità fiscale e il rispetto del tetto alla spesa pubblica sono i binari su cui si muove l'economia. Siamo aperti a suggerimenti da parte dei leader del partito", ha scritto Bolsonaro in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)