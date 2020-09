Brasile: Bolsonaro si dice aperto a suggerimenti per avviare la ripresa economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la presentazione del programma, Bolsonaro aveva garantito impegno del governo a rispettare la nuova esposizione. L'esecutivo "sta recuperando risorse in modo da mantenere la nostra responsabilità fiscale e rispettare la legge sul tetto di spesa pubblica. Vogliamo dimostrare alla società e agli investitori che il Brasile è un Paese affidabile", ha affermato il capo dello stato nel corso della conferenza stampa dopo un incontro con alcuni ministri presso il palazzo presidenziale di Alvorada. Il senatore Marcio Bittar ha annunciato che la proposta di creazione del Reddito di cittadinanza sarà inserito nella legge di modifica della costituzione (Pec) "patto federativo" che prevede la deindicizzazione della spesa pubblica (debito fuori bilancio) relativa alle spese di emergenza utilizzate per affrontare la pandemia. Inoltre, si proporrà che il governo federale possa anche utilizzare fino al 5 per cento delle risorse di Fundeb "per aiutare le famiglie incluse nel programma per mantenere i propri figli a scuola". (segue) (Brb)