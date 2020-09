Brasile: Bolsonaro si dice aperto a suggerimenti per avviare la ripresa economica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adozione di un nuovo programma di sostegno al reddito è al centro dello scontro politico in Brasile da alcuni mesi. Alla fine di agosto il presidente Bolsonaro, aveva però reso noto che l'idea di un nuovo programma, all'epoca chiamato Renda Brasil, era da considerarsi sospeso. "La proposta del Renda Brasil per il momento è sospesa. Il piano del ministero dell'Economia così come mi è stato presentato non sarà inviato al parlamento. Non posso prendere dai poveri per dare ai più poveri", aveva detto Bolsonaro, sottolineando che non intende drenare risorse da altri programmi sociali per finanziare il Renda Brasil. "Non possiamo eliminare un'indennità per 12 milioni di persone che guadagnano fino a due salari minimi al mese (2100 real, circa 300 euro) per rimodularla le risorse in favore del Bolsa Família, Renda Brasil o come si chiama questo nuovo programma ", concludeva. Il presidente manifestava così la sua contrarietà alle proposte elaborate dal ministero dell'Economia, il cui obiettivo era evitare una crescita della spesa pubblica per finanziare il programma, evitando il rischio di superare il tetto di spesa. (segue) (Brb)