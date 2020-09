Coronavirus: New York, multa a chi non indossa la mascherina in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di arginare il coronavirus, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha detto che chiunque non indossi una mascherina in pubblico ne riceverà una, e chiunque si rifiuti di indossarla dovrà pagare una multa. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Il nostro obiettivo, naturalmente, è quello di dare a tutti una mascherina gratis e farla indossare a tutti. Non vogliamo multare le persone. Se saremo costretti lo faremo, e questo inizierà su larga scala oggi", ha detto de Blasio. Il sindaco ha avvertito che potrebbero essere implementate nuove restrizioni se la curva dei contagi non dovesse calare nei prossimi giorni. (Nys)