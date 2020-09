Kosovo: ex comandante Uck Mustafa compare oggi davanti a Tribunale speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salih Mustafa, ex comandante dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), comparirà oggi davanti al Tribunale speciale dell’Aia per rispondere all’accusa di crimini di guerra. Si tratta della sua prima udienza da quado è stato arrestato lo scorso 24 settembre. L'audizione di Salih Mustafa sarà aperta al pubblico. I media kosovari riferiscono che anche l'ex comandante dell'Uck ed ex primo ministro del Kosovo, Agim Ceku, sarà sentito oggi dai procuratori specializzati dell'Aia in qualità di sospetto. Secondo quanto riportato dai media albanesi, Mustafa sarebbe attualmente un dipendente del ministero dell'Interno mentre in passato avrebbe assolto il ruolo di consigliere per l’intelligence dell'ex primo ministro kosovaro, Agim Ceku. (segue)(Alt)