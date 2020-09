Italia-Ue: Amendola, l'Europa dei veti non può più sussistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa “dei veti non può più sussistere” dopo gli sviluppi nell'Ue seguiti alla crisi del coronavirus, in particolare con il Fondo europeo per la ripresa e i piani Sure e Next Generation Eu. È quanto affermato oggi dal ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, durante un incontro con la stampa presso l'ambasciata d'Italia a Berlino. Nella capitale della Germania, Amendola ha incontrato i sottosegretari tedeschi agli Esteri con delega all'Europa, Michael Roth, e alle Finanze, Joerg Kukies. Amendola ha dichiarato che “l'idea del veto e dell'unanimità” nell'Ue, per esempio in politica estera, sono tracce di “un'Europa che non esiste più dinanzi a quello che stiamo vivendo”. Per il ministro per gli Affari europei, “non deve esservi timore di discutere di nessun tabù a livello europeo”. Amendola ha quindi osservato come “tutti dicevano che non si potevano fare i bond” della Commissione europea in base ai trattati dell'Ue attualmente in vigore. Ora, invece, “a trattati vigenti”, sono stati introdotti i bond europei e il piano Sure “senza cambiare niente”. Come sempre, “il processo di integrazione europea, che è molto complicato, si fa sulla battaglia politica e sulle idee, soprattutto”. Amendola ha ribadito: “Non abbiamo cambiato alcun trattato e non sono stati fatti grandi maquillage dal punto di vista giuridico”. Pertanto, ha concluso il ministro per gli Affari europei, “l'Europa dell'unanimità non ha più senso”. (Geb)