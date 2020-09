Fase 3: Cipe, approvati provvedimenti riconversione ecologica cicli produttivi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) nella seduta di oggi, del 29 settembre 2020, presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha approvato una serie di provvedimenti che proseguono nella strategia del governo volta a favorire la riconversione dei cicli produttivi delle imprese italiane, lo sviluppo delle infrastrutture, il sostegno finanziario alle misure Covid-19 attraverso il contributo dei Fondi strutturali europei e delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e ad accompagnare il Paese verso il New green deal. Lo riferisce una nota del Cipe. (segue) (Com)