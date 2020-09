Usa: Biden e Harris presentano la loro dichiarazione dei redditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo compagno di corsa, la senatrice Kamala Harris, oggi hanno rilasciato la loro dichiarazione dei redditi federale e statale del 2019, ore prima che l'ex vice presidente si incontri faccia a faccia con il presidente Trump nel primo dibattito della corsa presidenziale del 2020. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La decisione arriva giorni dopo che un'indagine del "New York Times" ha dimostrato che Trump ha pagato solo 750 dollari di imposta federale sul reddito sia nel 2016 che nel 2017, e non ha pagato alcuna tassa in 10 dei 15 anni precedenti. Biden e sua moglie hanno riportato un reddito lordo rettificato di 985.233 dollari e hanno pagato un totale di 299.346 dollari di tasse, per un'aliquota effettiva di circa il 30 per cento. Il reddito dell'ex vicepresidente nel 2019, quando ha trascorso la maggior parte dell'anno come candidato alla Casa Bianca, è stato sostanzialmente inferiore a quello del 2017 e del 2018. Lui e sua moglie hanno riportato un reddito lordo rettificato di oltre 11 milioni di dollari per il 2017 e quasi 4,6 milioni di dollari per il 2018. I Biden hanno raccolto entrate da diverse fonti, tra cui l'University of Pennsylvania, il Northern Virginia Community College e le società S-corporations, che la coppia utilizza per i loro impegni pubblici. La coppia ha anche dichiarato 14.700 dollari in contributi di beneficenza. (Nys)